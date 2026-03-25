Un posto al sole: la distanza tra Raffaele e Ornella resta incolmabile

Raffaele si era illuso che con Ornella le cose fossero risolte, ma in realtà non è così. Manuela intanto, quando scopre che la sorella ha parlato in radio del suo matrimonio, si arrabbia con lei

Raffaele si era illuso che con Ornella le cose fossero risolte, ma in realtà la lontananza resta e per lei è una condizione incolmabile. A questo si aggiunge un nuovo stato di disagio tra Ida e Diego che, come sempre, mettono in mezzo i genitori. Tra i due le cose non vanno come dovrebbero, lei avverte astio da parte degli italiani razzisti, ma secondo il ragazzo sono solo sue impressioni. Raffaele come al solito si mette in mezzo cercando di riappacificarli, ma questa volta inutilmente. Manuela nel frattempo sclera avendo scoperto che la gemella ha parlato in radio del matrimonio. E’ evidente che è lei a non sentirsi pronta e a scaricare le sue incertezze e paure. Però da lontano un nuovo personaggio ascolta e riflette su questa situazione, e il presentimento è che si tratti del padre delle gemelle di cui finora non avevamo mai saputo nulla. (a.d.)