Le vicende paranormali continuano in Un posto al sole

Grazie alla rivelazione di una sensitiva, Michele scopre dove è seppellito Assan e lo racconta a Silvia e Rossella, che tuttavia si preoccupano per lui e per la sua carriera da giornalista

Michele racconta a Silvia e Rossella di aver scoperto il luogo dove è seppellito Assan, grazie alla rivelazione della sensitiva. Mamma e figlia si preoccupano, non solo perché lui crede a queste cose, ma perché rischia di perdere la sua credibilità come giornalista. Che ha costruito sulle prove, la razionalità e la verità. Ma lui insiste, e svela a Damiano la posizione, chiedendo alla polizia di intervenire. Raccontando però che ha ricevuto la soffiata da una telefonata anonima. In tutta questa vicenda paranormale per fortuna resta qualcuno ancorato alla ragione. Nel frattempo Gagliotti apre un nuovo capitolo e ovviamente una nuova relazione. L’imprenditore caseario insiste nel voler organizzare un concerto trap a bordo del suo yatch per promuovere i cantieri. Ovviamente Marina e Roberto sono molto contrariati. Ma lui ormai si sente il capo e contatta l’agente del trapper per organizzare l’evento. E a grande sorpresa si presenta una nuova strafiga.