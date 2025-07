Un Posto al Sole scivola nell'esoterismo spacciato per vero

Michele continua a sognare la sensitiva e ne segue le indicazioni per ritrovare il posto in cui è seppellito Assan. Speriamo che gli spettatori sappiano riconoscere che è solo fiction

Michele continua ad avere le allucinazioni e a sognare la sensitiva. Anche se nessuno intorno gli crede. E sono stupiti dal suo atteggiamento in controtendenza rispetto al suo solito scetticismo. Finché lei nel sonno non gli indica il luogo dove è seppellito Assan. E lui, ovviamente, si precipita a cercarlo, senza avvisare Silvia. E ovviamente si metterà un’altra volta nei guai. Il problema però, come in questa rubrica abbiamo sottolineato dall’inizio di questa storia, è la scelta autoriale di inserire una storia di “magia” ed esoterismo, spacciandola per vera.

Il mondo è pieno di presunti sensitivi, masciari, e veggenti. Spesso imbroglioni e truffatori, che mettono nei guai la povera gente credulona e sensibile. E da una soap come Upas, sempre attenta a tematiche sociali e culturali, non ci saremmo aspettati questo scivolone su credenze popolari spacciate per esperienze possibili o credibili. Tantomeno autentiche. Speriamo i fan continuino a non crederci.