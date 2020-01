La Rai nel post Di Maio

Roma. Mentre la querelle sullo spot pro Salvini by Bruno Vespa andato in onda nell’intervallo della partita Juve-Roma mercoledì sera per ora si è risolta con analogo spot pro Zingaretti trasmesso ieri sera durante Don Matteo (ma le polemiche proseguiranno, perché la Rai ha aperto un’istruttoria e difficilmente Zingaretti raggiungerà i 5 milioni e 300 mila telespettatori che hanno visto Salvini), a Viale Mazzini ci si domanda: l’abbandono di Luigi Di Maio alla guida dei 5 Stelle indebolisce oppure no...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.