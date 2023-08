Un'azienda israeliana vuole trasformare il giornalismo con l'intelligenza artificiale

Avatar, notizie, più tempo per le storie, spazio sui social. ACT News crede che per risollevare l’editoria bisogna partire dall’IA. I due fondatori ci raccontano come

La reporter digitale recita “Everything you need to know”, annuncia i servizi e si comporta in modo così naturale da riuscire a ingannare persino sua madre (quella della controparte reale). Ma l’avatar, a cui manca (volutamente?) un po’ di carisma, è solo la parte iniziale. Grazie all’intelligenza artificiale applicata all’editoria, chiunque potrà generare un telegiornale in qualsiasi lingua e trasmetterlo via social in una manciata di minuti, con qualità certificata e garantita dai migliori giornalisti e dalle celebrity delle news. Lo garantiscono Miri Michaeli e Moshe Klughaft, fondatori di ACT News, azienda israeliana con un profilo TikTok da 18,5 mila follower che si definisce la prima rete di notizie al mondo completamente basata sull’IA. Da una settimana le notizie in pillole vengono rilasciate con criterio piuttosto imperscrutabile sui social media ogni giorno, più volte al giorno. Sia sul social più popolare tra Millennials e Gen Z sia su Instagram, anche se con un profilo molto meno seguito (3 mila follower) e reel con visualizzazioni che passano da poche migliaia ad alcuni milioni.