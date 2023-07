“Genesis”, la macchina intelligente di Google che vuole aiutare i giornalisti

Google ha sviluppato dei servizi di intelligenza artificiale generativa pensati per i giornalisti, e sta già discutendo con alcuni editori per iniziare con la sperimentazione sul campo. A rivelarlo è il New York Times, che è peraltro tra i giornali ad aver avuto accesso a una demo del servizio, il cui nome in codice è “Genesis”, insieme al Washington Post e il Wall Street Journal. Nonostante il peso della notizia, Google ha messo subito le mani avanti assicurando che “molto semplicemente questi strumenti non sono pensati per, e non sono in grado di, rimpiazzare il ruolo essenziale che i giornalisti hanno nel trovare notizie, creare e controllare la fattualità dei loro articoli”.

