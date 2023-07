Noi e l'intelligenza alternativa, istruzioni per l'uso. Parla Jeanette Winterson

Le mani di Jeanette Winterson – come quelle di chiunque altro – parlano chiaro, ma le sue mostrano con un orgoglio inconsapevole i segni evidenti di altre sue passioni – il giardinaggio e l’orto – oltre alla scrittura, che è poi il suo lavoro. “Sono una creatura molto stagionale”, spiega al Foglio in una stanza affacciata su piazza Barberini poco prima di salire sul palco di Letterature Festival Internazionale di Roma. “Adesso che è estate mi sveglio con la luce, più o meno alle cinque e mezza, e mi dedico al giardino dopo aver messo su il caffè. Scrivo fino a pranzo ed è soltanto nel pomeriggio che accendo il telefono e mi dispongo ad accogliere il mondo che va sempre invitato, non si può presentare da solo sfondando una porta. Siamo noi a poter gestire questi dispositivi e a doverli tenere a bada”. I social media? “Beh, non fanno altro che cercare di intrappolare gli utenti in una realtà equivalente a una camera di condizionamento operante dove non esistono stimoli che possono essere tracciati o azioni che possono rimanere private”. “Anche di notte siamo costantemente sotto i riflettori”, scrive in 12 Bytes. Come siamo arrivati fin qui, dove potremmo finire in futuro, la sua raccolta di saggi pubblicata da Mondadori nella traduzione di Chiara Spallino Rocca. “E quella che subiamo è una violenza generazionale”, aggiunge.

