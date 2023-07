Usa, Cina e la corsa alle regole sull'intelligenza artificiale, per motivi opposti

Ieri il governo cinese ha presentato un documento che contiene delle norme per regolarizzare l’uso di intelligenze artificiali generative, ovvero quelle in grado di produrre testi e immagini, come ChatGPT e MidJourney. Lo scorso aprile, la Cyberspace administration of China aveva già presentato una bozza del regolamento: rispetto al documento iniziale, il nuovo testo prevede un lieve allentamento dei requisiti alle imprese del settore e la conferma della volontà da parte di Pechino di “incoraggiare l’uso innovativo delle IA in tutti i settori”.

