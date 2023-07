Chatbot Indie: così proliferano le IA indipendenti che sfuggono al controllo delle (poche) regole

ChatGPT, il chatbot progettato da OpenAI, è una cosiddetta black box, o scatola nera: quel che succede al suo interno, le regole a cui obbedisce e i limiti che deve rispettare, non sono visibili dall’esterno. L’insieme di queste regole e restrizioni costituiscono l’“allineamento” dell’intelligenza artificiale, qualcosa di simile a una visione del mondo artificiale che è tenuta a rispettare. Secondo alcuni, per esempio, le intelligenze artificiali di OpenAI avrebbero “un orientamento libertario di sinistra e a favore dell’ambientalismo”, come ha notato il centro studi statunitense Brookings Institution, ed è proprio la presenza di questo tipo di bias e pregiudizi a preoccupare alcuni politici e imprenditori vicini alla destra statunitense.

