ChaptGPT, il lavoro e i nuovi operAI. Idee per governare un cambiamento epocale

Se passa per i soli divieti, la sfida che ci pone l’intelligenza artificiale farà perdere terreno alle persone, non alle macchine, che continueranno (indisturbate) la loro corsa. Ecco come reinventare didattica e metodi di apprendimento

Chi di voi gradirebbe fare un lavoro che una macchina (robot o algoritmo che sia) sa fare meglio? Partiamo da qui. In un’epoca in cui riemergono tendenze neoluddiste, la prima cosa è chiarirsi le idee. L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il lavoro e le nostre vite. L’intelligenza artificiale è ovunque ed è sempre più potente. L’intelligenza artificiale, tuttavia, non è né “intelligente” (capacità di attribuire significato), né “senziente” (dotata di sensibilità), non ha coscienza, né sa se ciò che elabora è “vero”, ma è sempre più veloce e potente a simulare da farlo sembrare tale.