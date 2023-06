Il problema siamo noi che vogliamo rendere un po' umane l'intelligenza artificiale

Fra i tanti allarmi suscitati dall’intelligenza artificiale, l’ultimo è che potrebbe condurre all’estinzione della razza umana. Chi è ossessionato dalla fine del mondo pensa di solito alla fine del proprio, come diceva un esperto del tema come Ernesto De Martino. Ma in questo caso non sono i professionisti che potrebbero essere sostituiti dall’IA a dirigere l’orchestra delle preoccupazioni. I timori sono ben più diffusi e rappresentano solo la conferma di attitudini psicologiche diffuse: per esempio, il fatto che noi tutti amiamo avere paura.

I rischi di cui si parla sono in larga misura sovrastimati, non si discute invece di quello che a noi pare essere un problema più reale.

