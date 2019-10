Perché abbiamo iniziato a regalare la nostra esperienza a Google e Facebook

Roma. “Ci chiamano users, utenti, e chiamandoci così ci definiscono solo in relazione a loro, i loro prodotti, i loro servizi, i loro device, i loro sistemi”, dice Shoshana Zuboff, docente di Harvard e autrice del saggio “The age of surveillance capitalism”, appena arrivata in Italia per un ciclo di conferenze in occasione della pubblicazione dell’edizione italiana: “Il capitalismo della sorveglianza” (Luiss University Press), in vendita dal prossimo 10 ottobre. Ecco, quei “loro” sono Google o Facebook, attori – scrive...

