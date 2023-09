Il calcio femminile non lo vuole trasmettere nessuno

In Italia preferiscono addirittura la Saudi League alla Serie A delle donne. E questo non è sessismo

Temo che dovrò rivedere in meglio il mio giudizio su voi italiani, visto come vi state comportando nei confronti del calcio femminile. In estate l’eliminazione dal Mondiale arrivata più in fretta di una sbronza per un astemio, e adesso la dimostrazione plastica di una grande verità, e cioè che del calcio femminile frega a pochi, pochissimi. Leggo che a nessuno interessano i diritti tv della Serie A, e vorrei vedere. Persino Cairo preferisce trasmettere l’immonda Saudi League su La7 invece che le partite al rallentatore delle ragazze.