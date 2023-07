Viaggio nell'universo femminile. Un'analisi

Quanta fatica in Italia per chi pratica e segue calcio, basket e ciclismo rosa. Una posizione indubbiamente minoritaria rispetto al polo fortissimo degli scettici uniti nella denuncia della scarsa spettacolarità di questi sport

C’è un lato sbagliato della storia sul quale è poco raccomandato sedersi, soprattutto in Italia: appartenere alla minoranza così follemente innamorata del pluriverso che chiamiamo sport da trovare nella versione femminile di molte discipline, soprattutto quelle più seguite, discusse e commentate nella loro veste maschile, calcio e basket su tutti, una moltiplicazione interessante e coinvolgente di talento, nuove e diverse possibilità corporee, storie, successi, cadute, rinascite, in un felice raddoppio di passioni e senza conferire un peso esclusivo alla dimensione di attivismo femminista che pure fa da sfondo storico all’emergere di questi sport e alla loro legittimazione pubblica. Una posizione indubbiamente minoritaria, da valdesi della fede agonistica, terza via eretica stretta nella morsa tra l’attivismo di cui sopra, con i suoi ottenimenti, ma anche le sue pesantezze retoriche, e il polo fortissimo dei denigratori seriali e degli scettici uniti nella comune denuncia della scarsa o nulla spettacolarità di questi sport, segno della loro insussistenza metafisica. È da questa prospettiva eretica che vogliamo analizzare quattro vicende recenti e attuali dello sport femminile globale, che serviranno da sfondo per una riflessione conclusiva sulle forme della cultura sportiva italiana contemporanea.