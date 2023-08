Sylla e la nuova Italia del volley: “Abbiamo voglia di spaccare il mondo”

Ha lo stesso ruolo di Francesca Piccinini o Antonella Del Core. Assolute fuoriclasse. E non è che a loro sia andata meglio in fatto di spogliatoi. Miriam Sylla è la schiacciatrice e capitana della Nazionale femminile di questo tempo, ma come loro condivide la maglia azzurra con donne diverse, controverse, a volte in conflitto. Gli Europei di pallavolo che cominceranno il 15 agosto – rullo di tamburi – quando l’Arena di Verona aprirà i suoi cancelli per la partita inaugurale contro la Romania (non accadeva dal 1988, nella storica sfida tra Stati Uniti e Urss), saranno l’occasione per vedere a che punto sono arrivate le ex ragazze terribili. Almeno quelle che sono rimaste. “Abbiamo tutte voglia di spaccare il mondo, è evidente... Se succederà lo vedremo solo quando arriveremo al limite”. Dove limite sta per le partite che contano. Più precisamente, i momenti di difficoltà nelle partite che contano. Ventotto anni, nata a Palermo e cresciuta in Lombardia da genitori ivoriani, Miriam due anni fa mise a terra la schiacciata decisiva che consegnò alla Nazionale la medaglia d’oro agli ultimi Europei. La terza nella storia della Nazionale femminile (i maschi sono a quota 7 e per la prima volta nel 2021 uomini e donne tornarono a casa entrambi con l’oro al collo). Ma fosse solo questo, la lista di nomi sarebbe piena di ultimi punti.

