Ecco Bollini, l'allenatore che sa come si lanciano i giovani

Due giorni fa gli hanno fatto la festa per la vittoria dell’Europeo. Hanno allestito la piscina comunale di Poggio Rusco, il suo paese, perché c’era più spazio e così potevano infilarcisi tutti. A salutare Alberto Bollini c’erano i suoi amici. Quelli di sempre, quelli di una vita. “È gente con cui sono cresciuto. Ma giuro: niente autocelebrazioni. Volevo solo trasmettere le mie emozioni e il mio vissuto”. C’erano il parroco e anche l’insegnante delle medie di educazione fisica, il prof Moretti, “uno storico del volley che mi ha avviato all’atletica. Da ragazzo nel mezzofondo ho vinto cinque giochi della gioventù”. Bollini è l’allenatore della porta accanto. Uno di quelli che nella vita abbiamo avuto tutti. È il mister, una parola che in italiano non vuol mica dire allenatore ma che è entrata nel linguaggio perché fa esotico e un po’ di reverenza. “Ho allenato la quinta generazione di ragazzi sotto i vent’anni. Ho avuto i no telefonino, quelli del primo telefonino, quelli un po’ più moderni, quelli dei primi social e adesso questi, che sono social all’inverosimile. Chi dice che i ragazzi di oggi sono complicati non ha capito nulla. Questa è una generazione iper comunicativa che spesso non lo è. Tendono all’isolamento. Sta a noi creare le sollecitazioni giuste. Sono svegli, intuitivi, intelligenti. Con loro mi sento a mio agio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE