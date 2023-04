Per l'Argentina è sempre festa mundial

Il paese è in crisi come il campionato, ma quattro mesi dopo si balla ancora per il terzo titolo. Le immagini dei giocatori sono ovunque, dai murales ai tatuaggi e perfino nei campi di grano. Lo sport nazionale è sentito più di ogni altra cosa e le scuole calcio sono piene

Poche ore dopo il rigore decisivo realizzato da Gonzalo Montiel nella finale mondiale vinta dall’Argentina, l’artista Maximiliano Bagnasco era già in strada per dipingere il primo murale di Messi con la coppa in mano. Da quel momento c’è stata un’esplosione di colori raffiguranti la vittoria della Selección sulle pareti di Buenos Aires e di tutte le altre città del paese. Dall’opera realistica situata nel quartiere Palermo inizia un percorso di una decina di chilometri con tutta una serie di murales con lo stesso tema. Dall’altra parte della strada c’è la paratona di Dibu Martínez su Kolo Muani. Poco distante, stesso barrio, un lavoro di Uasen con protagonisti Messi e Maradona che alzano le rispettive coppe vinte. Copre l’intera parete di un ristorante. Spesso i due capitani sono disegnati insieme, ma Diego rimane ancora l’argomento numero uno della street art argentina. Non esiste provincia in cui non appaia almeno una volta el Diez: il più grande in assoluto rimane quello di Martin Ron nel quartiere Constitución, lo si può vedere nel tragitto che dal centro porta all’aeroporto Ezeiza. Una foto di quest’ultimo è finita anche sulla copertina del libro appena uscito, “Murales de D10S”, a cura di Nicolas Reyes e Maximo Randrup, in cui sono censiti più di 300 murales maradoniani.