Argentina campione del mondo, le foto dei festeggiamenti a Buenos Aires

Leo Messi e compagni sono atterrati a Buenos Aires nella notte argentina. I campioni del mondo sono stati accolti da una fiumana di gente riversata per le strade attorno all'aeroporto della capitale. Decine di migliaia di persone che hanno festeggiato il rientro in patria con la coppa, dopo la vittoria sulla Francia nella finale di Qatar 2022. È stato solo il primo assaggio dei festeggiamenti, perché il pulmann scoperto ha compiuto un giro solo parziale della capitale. Ma per le 12 argentine (tardo pomeriggio italiano) è previsto che il tour riparta per le strade del centro.