A Lionel Messi manca la mano di Dios

L’altare di Maradona è cristico, luogo di dolore e trasfigurazione del male in bene, il palco del numero 10 dell'Argentina campione del mondo è una laica rappresentazione di successi, niente di più ovvio. Non si parla di idoli, ma di differenze tra moralismo e maledettismo

Il moralismo e il calcio sono le due grandi passioni dell’epoca. Da specificare subito. Non il moralismo nel senso cinquecentesco e seicentesco, quello capace di dipingere l’uomo com’è, con i suoi perpetui passaggi di stato, il suo amor proprio anche cattivo e ostile verso gli altri, le sue disinibite vanità, i suoi inestricabili vizi, no, quello ottimista e ingenuo che guarda alla corruttela come a un tradimento della natura buona, rousseauiana, della creatura nuda. Da specificare inoltre. Non il calcio giocato professionalmente, contro un salario molto cospicuo nei casi in cui si eccella, quello leggendario e metaforico che ha qualcosa di sensato e di insensato, ma sempre di leggendario e idolatrico, da dire all’esistenza tifosa.