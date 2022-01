Chiellini e Ibrahimovic sospendono il tempo

Ci sono uomini che invecchiano molto presto e altri che non invecchiano mai. Non è solo una questione fisica ma soprattutto morale o, per meglio dire, psicologica. Certi uomini hanno la capacità di controllare il tempo, piegandolo alle loro esigenze. Si fanno interpreti delle situazioni, non le subiscono, le capiscono e poi le vivono adattandole alle loro caratteristiche mentali e fisiche che cambiano inevitabilmente con il passare degli anni. La scienza in generale e la medicina in particolare, stanno prolungando l’efficienza motoria di ognuno di noi, e questo rende possibile ottenere grandi performance anche in età avanzata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE