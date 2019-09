Curve pericolose e altre banalità

È un libro uscito qualche giorno fa in Inghilterra, è scritto in inglese da un inglese, ma andrebbe letto da chi in Italia parla e scrive di ultrà e curve, e lo fa spesso generalizzando, appigliandosi a luoghi comuni o utilizzando un lessico che semplifica un mondo molto complesso. Si intitola Ultra – The underworld of Italian football, lo ha scritto Tobias Jones, giornalista britannico che vive a Parma e studia e frequenta gli ultrà italiani da diversi anni. Razzisti,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.