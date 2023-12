Il 2023 in ventitré immagini

x Il 5 gennaio i funerali del Papa emerito Benedetto XVI (GettyImages) Una donna cammina davanti a un edificio distrutto dall'attacco russo a Kupiansk, a un anno dall'invasione e dallo scoppio della guerra dell'Ucraina/ LaPresse Le bandiere ucraine nel cimitero di Brovary, dove sono sepolti i soldati di Kyiv caduti in guerra/ LaPresse L'immagine di Papa Francesco, avvolto in un lungo piumino bianco griffato, generata dall'intelligenza artificiale, è divenuta virale su tutti i social/ Screenshot Il 6 maggio 2023 Re Carlo III è stato incoronato in uno degli eventi pubblici più rilevanti nella storia recente del Regno Unito/ LaPresse Vigili del fuoco e soldati dell'esercito arrivano in una strada allagata in una cittadina colpita dall'alluvione che ha travolto l'Emilia-Romagna/ LaPresse A Napoli i tifosi festeggiano lo scudetto vinto dalla squadra partenopea dopo 33 anni dall'ultima vittoria con Diego Armando Maradona/ LaPresse La vicenda del sommergibile Titan, imploso nell'Oceano Atlantico con a bordo 5 persone, ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per giorni fino al ritrovamento dei resti/ Ansa La folla riunita davanti al Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno / Ansa Commemorazione per la morte di Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia Wagner, a bordo dell'aereo precipitato ad agosto a nord-ovest di Mosca/ LaPresse Il Centro di Controllo del Comando Integrato di Varanasi (India) festeggia il primo allunaggio di una navicella indiana grazie alla missione Chandrayaan-3/ Ansa La foto segnaletica di Dondald Trump, la prima mai fatta a un ex presidente degli Stati Uniti, accusato di aver ribaltato il voto in Georgia nel 2020/ Ansa 7 ottobre giorno dell'attacco senza precedenti di Hamas ai danni di Israele, nell'immagine i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza/ LaPresse Alcuni militanti di Hamas trasportano un civile israeliano catturato nel kibbutz di Kfar Azza/ Ansa Edifici distrutti a Gaza dai bombardamenti dell'esercito israeliano impegnato nella guerra contro Hamas scoppiata dopo l'attacco del 7 ottobre/ LaPresse I funerali di Giulia Cecchettin, a Padova, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turretta/ Ansa La manifestazione a Roma in occasione del 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne/ LaPresse La Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite a Dubai, si è conclusa con un accordo storico che prevede l'abbandono dei combustibili fossili entro il 2050/ LaPresse La cerimonia al quartier generale della Nato a Bruxelles sancisce l’ingresso formale della Finlandia nell’Alleanza atlantica (GettyImages) Il 7 novembre l'Esa pubblica le prime cinque immagini scientifiche scattate dal telescopio spaziale Euclid 1 di 20

Dall'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo trent'anni di latitanza alla morte del Cav., passando per la foto di Papa Francesco avvolto in un piumino oversize, generata dall'intelligenza artificiale e divenuta virale sul web. E poi ancora, il caso del sommergibile Titan che ha tenuto per giorni mezzo mondo con il fiato sospeso, lo sbarco dell'India sulla Luna, l'incoronazione di Re Carlo III e l'alluvione in Emilia-Romagna: eventi racchiusi in fotografie che raccontano il 2023 e che resteranno impresse nella memoria collettiva.

L'anno appena trascorso si apriva, il 5 gennaio, con il funerale del Papa emerito Benedetto XVI, morto l'ultimo giorno del 2022. Le fotografie di quei giorni mostrano una Piazza San Pietro gremita di fedeli. Tra le immagini difficili da scordare, poi, ci sono quelle delle guerre: il 2023 segna il secondo anniversario dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, un conflitto europeo che ora si appresta a entrare nel suo terzo anno. E poi la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin e l'apertura di un nuovo fronte, in medioriente, a seguito del terribile attacco di Hamas ai danni di Israele il 7 ottobre.

Ma anche il funerale di Giulia Cecchettin, che ha riportato all'attenzione dell'opinone pubblica il tema dei femminicidi in Italia, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ha visto manifestazioni nelle principali città italiane. Era il 5 dicembre e nella Basilica di Santa Giustina a Padova si raccoglievano oltre ottomila persone. Immagini che hanno colpito molti italiani, così come le parole della migliore amica e del vescovo Claudio Cipolla.

Ci sono poi fotografie che segnano un'epoca, come la foto segnaletica scattata all'ex presidente americano Donald Trump e divenuta in breve tempo un meme sui social, o che immortalano momenti memorabili, come quelle che ritraggono l'accordo storico per l'ambiente raggiunto da quasi duecento paesi alla Cop28 di Dubai, o i 27 leader europei riuniti poco prima della decisione sul via libera ai negoziati per l'adesione all'Unione dell'Ucraina e della Moldavia.

E infine, i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli e la vittoria italiana della Coppa Davis, eventi attesi dai tifosi della squadra partenopea e dal mondo del tennis italiano rispettivamente da 33 e da 47 anni. Oppure la pubblicazione da parte dell’Esa delle prime cinque immagini scientifiche scattate dal telescopio spaziale Euclid, il 7 novembre scorso. C’è chi dice che siano immagini rivoluzionarie e che in esse ci siano le tracce della materia e dell'energia oscure, che occupano il 95 per cento del Cosmo.