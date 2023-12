Le belle parole del vescovo di Padova al funerale di Giulia Cecchettin

Del funerale di Giulia Cecchettin sarà ricordata l’ampia partecipazione, le commosse parole del padre così duramente colpito, ma si dovrebbe tenere memoria anche dall’omelia pronunciata dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. Rivolgendosi ai giovani, il prelato ha detto: “Nella libertà potete amare meglio e di più: questa è la vostra vocazione e questa può e deve diventare la vostra felicità!”. Non era facile trovare, in un momento di così intenso dolore e anche di rabbia giustificata, lo spazio per ricordare che l’unico vero antidoto alla violenza e alla sopraffazione è l’amore. Non ha parlato di un amore da soap opera, ha sottolineato che “L’amore non è un generico sentimento buonista… Non si sottrae alla verità, non sfugge la fatica di conoscere ed educare se stessi. È empatia che genera solidarietà, accordo di anime e corpi nutrito di idealità comuni, compassione che nell’ascolto dell’altro trova la via per spezzare l’autoreferenzialità e il narcisismo”.

