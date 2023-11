Per prevenire i femminicidi è ora di prendersi cura anche degli uomini violenti

L’abbiamo visto succedere ancora una volta con la morte di Giulia Cecchettin. E’ la macchina che si mette in moto dopo le tragedie per dare risposte a uno smarrimento collettivo. Inasprire le pene, cercare un colpevole che possa rassicurare tutti perché non è colpa di nessuno se non del patriarcato, inventarsi soluzioni come un’ora estemporanea di dibattito a scuola sulle relazioni, e non fa niente se alla fine l’impatto è trascurabile. Poi, dopo cinque giorni dalla morte di Giulia abbiamo ascoltato la sua versione della storia con Filippo e in questa finestra rubata sulla vita degli altri abbiamo raccolto qualche elemento in più. Era depresso, non mangiava, minacciava di uccidersi, racconta la ragazza in un messaggio vocale inviato alle sue amiche e pubblicato da “Chi l’ha visto?”. Lei voleva scomparire, ma aveva paura della sua reazione.

