Non serve una “bulimia repressiva” contro la violenza sulle donne

Le morti di Giulia Cecchettin e delle altre 102 donne uccise dall’inizio dell’anno raccontano in maniera drammatica come le leggi che nascono sull’onda di un allarme emotivo non bastino per affrontare i problemi. Sono passati dieci anni da quando l’Italia ha recepito nella sua legislazione la convenzione di Istanbul che riconosce per la prima volta una specificità nella violenza di genere. Era il 2013, a capo del governo c’era Enrico Letta e la parola “femminicidio” era entrata nel vocabolario da qualche anno. La legge 199 – conosciuta appunto come legge sui femminicidi – ha incrementato le risposte sanzionatorie di fattispecie già esistenti. Da allora ci sono molte più tutele per le donne che subiscono soprusi e maltrattamenti, anche grazie al successivo Codice Rosso approvato nel 2019 e potenziato più volte che ha introdotto nuove fattispecie di reato. Ma il numero delle donne uccise in quanto donne ha mantenuto un trend costante secondo i dati del ministero dell’Interno.

