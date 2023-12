Il delitto di Giulia Cecchetin è figlio di una società incapace di custodire relazioni buone

L’efferato delitto di Giulia Cecchettin attesta la tragicità del male che ammorba l’esistenza, di cui tutti in varia misura siamo responsabili (Gn 4,7), e sprona a intendere il senso dell’agire giusto nei confronti di condotte inique, che è tale in quanto volto a consentire al reo di affrancarsi dal male e volgere al bene, se possibile riconciliandosi con la vittima o i familiari, come auspica il paradigma della giustizia riparativa, intento a ricostruire il legame sociale incrinato dall’azione criminosa. Fare giustizia si qualifica nel vincere il rancore e promuovere percorsi di cambiamento, consci del male di cui ciascuno è capace. E’ quanto insegna A. Solženicyn, che in Arcipelago Gulag denuncia le atrocità del sistema comunista sovietico, di cui fu vittima, senza però alcun livore, conscio che lui stesso avrebbe potuto essere carnefice e che il male non soggioga il reo in modo irreparabile. La linea che separa il bene dal male è presente in ognuno e si sposta a seconda della postura assunta dalla libertà: “Se la mia vita avesse preso una piega diversa, non sarei diventato boia anch’io? E’ una domanda paurosa se si vuole rispondere onestamente… Se fosse così semplice! Se da una parte ci fossero uomini neri che tramano malignamente opere nere e bastasse distinguerli dagli altri e distruggerli! Ma la linea che separa il bene dal male attraversa il cuore di ognuno… Nel corso della vita di un cuore quella linea si sposta, ora sospinta dal gioioso male, ora liberando il posto per il bene che fiorisce. Il medesimo uomo, in età differenti, in differenti situazioni, ora è vicino al diavolo, ora al santo… Dal bene al male è un passo solo, dice un proverbio russo. Dunque anche dal male al bene”. Compito del fare giustizia è consentire al reo, con adeguati percorsi di espiazione e riconciliazione, di compiere il passo dal male al bene.

