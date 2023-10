Lo strano senso di Greta Thunberg per Gaza

"Oggi scioperiamo in solidarietà con la Palestina e con Gaza. Il mondo ha bisogno di far sentire la sua voce e chiedere un immediato cessate il fuoco, oltre a ottenere giustizia e libertà per i palestinesi e tutti i civili coinvolti". Tutto bellissimo, come sempre, il post social di Greta Thunberg. Peccato che non ci sia neanche una virgola sui 1.400 israeliani assassinati all’alba del 7 ottobre, i bambini e i vecchi massacrati, i 200 rapiti oggi dentro Gaza, le coetanee di Greta uccise nel tiro al piccione al rave party, le stuprate, le umiliate come bottino di guerra per le strade di Gaza City.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE