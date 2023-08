Questi strani appuntamenti. Indagine sulle app di dating

Presentazione, foto rassicuranti (in qualche caso molto intime), profilo con recensioni, per sapere tutto prima di uscire con qualcuno. Com’è il mondo in cui una relazione su tre inizia online. Date Me e le altre applicazioni, tra amore romantico e supermercato del sesso

Com’è uscire con D? La prima volta che l’ho incontrato è stato in un ristorante coreano, e l’appuntamento è durato più di 12 ore. Non c’è stato un momento di silenzio. Ha molti interessi e le sue opinioni sono ben strutturate. Ma ciò che lo rende davvero “materiale da fidanzato” è il modo in cui si prende cura degli altri – e questo sarà particolarmente vero per te, la sua futura fidanzata. Sarà lì per supportarti durante i tuoi bassi e tifare per te durante gli alti. Sarai sempre incoraggiata a essere la migliore versione di te stessa. Ogni giorno. Uscire con D sembra essere più noioso di andare a pesca ma ha ben sette recensioni positive. Lasciate da sette delle sue ex. Questa è la recensione di C e va avanti così: