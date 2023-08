La virtuosa solitudine, un nuovo equilibrio tra contatto e distanza

Vladimir Nabokov non ha mai sopportato rispondere alla corrispondenza, lo considerava un obbligo imposto, una forzatura relazionale non voluta. Mentre adorava fare lunghe conversazioni telefoniche. Il telefono è stato infatti a lungo, almeno per tutto il secondo Novecento, il vero luogo d’incontro e conversazione che sostituiva in parte la fisicità dei caffè. Chissà cosa avrebbe pensato Nabokov del mix d’insistenza composto da email, Whatsapp, Telegram, Messenger e irrinunciabili aperitivi pre e post prandiali. In una società sempre più terziaria dove nonostante la retorica non è la competenza a imporsi, ma una notevole autostima circondata dal favorevole giudizio altrui, le occasioni relazionali sono diventate un dovere imprescindibile e hanno acquistato una performatività inedita al punto da sconfessarne spesso il senso e quasi sempre il piacere. Viviamo un’accelerazione relazionale apparentemente e potenzialmente senza fine, data dalla facilità di contatti reciproci e dalla marea (sempre più ingestibile) di informazioni che ogni secondo viene scaricata su di ognuno. Una produzione di dati spesso incapace di essere virtuosamente incanalata e compresa. Una massa che ha prodotto più confusione che chiarezza, più disinformazione che informazione, e che ha messo in evidenza come il concetto partecipativo alla base di ogni costrutto relazionale sia talmente teso alla ossessiva produzione di dati da espellere da sé l’incontro stesso, il dialogo stesso. La relazione diviene così una sorta di mostro senza testa in cui la testa era la partecipazione.

