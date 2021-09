La delusione è il prezzo da pagare per usare le app per appuntamenti

Far sesso in modo comodo, facile e veloce sembra lo slogan di un'aspirapolvere. Eppure Tinder e le altre app di dating non sono mai state così scaricate

Quando qualcuno su un’app di dating dopo due battute sagaci ti chiede di uscire bisognerebbe dirgli subito: “Sei tu quello che mi preparerà la colazione ogni mattina e me la porterà a letto, quello che mi spiegherà 20 volte come funziona iCloud per rassicurarmi che è uno spazio sicuro, quello che toglierà i miei capelli misti ad altra roba indistinta dallo scarico della doccia?”. Se sì, ok, usciamo.