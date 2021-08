Il ballo delle sculettanti

Hai visto il mio reel? Cercalo, eh? Si scrive con due E: rEEl”. Grazie infinite, lo sappiamo da quando siamo bambine e alla scuola di inglese ci facevano ballare a coppie per imparare prima e meglio la lingua perché la pratica aiuta a fissare i concetti: un-due-tre-quattro, tendi le mani, balla con la compagna di fronte a sinistra e poi volteggiate gira gira e lascia, torna indietro, batti le mani, passeggiata e arrivata in fondo volteggia ancora. Reel questo significa, mulinello. Per noi esegeti di “Via col vento”, il reel è la danza scozzese che Rhett Butler conduce con Scarlett O’Hara alla fiera di beneficenza di Atlanta dopo aver pagato per l’onore centocinquanta dollari in oro, che è una cosa inaudita e anche un po’ losca perché tutti gli altri invitati possiedono solo cartamoneta della zecca confederata che vale già pochissimo. Ballano il “Virginia Reel”, che nonostante sia in apparenza innocentissimo, in questo momento della storia dell’umanità è musica politicamente scorretta in quanto espressione della cultura degli oppressori bianchi e dell’èra dello schiavismo americano che noi da questa parte dell’Atlantico abbiamo percepito quel tanto che basta per uniformarci (nel film la sequenza dura in realtà pochi secondi: Clark Gable non imparò mai a ballare nonostante a un certo punto gli avessero affiancato Fred Astaire come maestro). Ecco, questo è il genere di reel che non dovete menzionare mai. Ci pare però che anche i reel di Instagram, funzione lanciata qualche tempo fa per contrastare l’avanzata di TikTok presso il pubblico dei ragazzini e dunque l’interesse delle aziende di beni di consumo di lusso, deraglino molto spesso dai binari della correttezza espressiva e della politica del pensiero unico.

