I fanatici della rottura avranno sempre solo un consiglio: lascialo!

È questo quello che succede nei forum in cui si parla dei propri problemi sentimentali. Come se fosse una setta o un tribunale, ci sono gerarchie di consiglieri che prendono molto sul serio il loro ruolo

Quante volte ti hanno detto “lascialo”? Perché non vuole impegnarsi, perché si depila le sopracciglia, perché non ti guarda nel modo giusto, quel modo che la tua amica ha visto una volta in un film romantico. E quante volte l’hai lasciato? Nessuna. Gli amici esistono per dare consigli che non seguirai mai ma se centomila persone ti dicono “lascialo!” magari ci pensi.