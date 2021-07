Basta smalto nero e camicie aperte: oggi tira un sacco lo sugar daddy

Nuove frontiere di escapismo. Sempre più ragazze giovani vogliono scappare dai loro coetanei e uscire con uomini più grandi. Un trend in rialzo costante

C’è molta voglia di scappare dall’attualità. Agamben lo fa dicendo che chi non ha il green pass è come se portasse una stella gialla virtuale, chi lo fa eccitandosi al pensiero di essere rapita, violentata e ingravidata dagli alieni – è uno dei trend del momento, altro che mascolinità tossica. Ma esiste anche una forma di escapismo più moderata per esempio trovarsi uno sugar daddy.