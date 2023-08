E voi che indignati siete? Tutte le sfumature del primo partito sui social

Con che indignazione mi sono alzata stamattina? Vediamo. Indignazione contro il primo venditore su Amazon libri, l’ufficiale non gentiluomo che s’autopubblica le isterie (e le vende pure bene!). O indignazione per la banda Bassotti di scrocconi che in Albania scappano dal ristorante, conto pagato personalmente da Meloni. Ci sarebbe pure quella vicenda della giocatrice di pallone baciata di forza dal presidente della Federcalcio spagnola. Fatevi quella che vi pare, ma fatela, l’indignazione. Affidatevi al caldo che v’infuoca i nervi, perché l’indignazione online serve, è una rivoluzione fatta coi lego, un modellino in scala, comunque funziona, guarda come girano le ruote. Insomma si è parecchio urtati, quotidianamente, questo è il clima sull’etere. C’è un malanimo per l’aria che non s’ammoscia mai. Volano spesso paccheri (metaforici).

