Di chi è il problema della tecnodipendenza dei nostri figli

Troppo tempo con lo smartphone in mano a smanettare sui social network? In America c’è chi pensa a soluzioni draconiane, ma anche chi vede la situazione da un’altra prospettiva, dove contano molto i genitori. Idee per non cadere vittime della tecnofobia

Vale per i nostri figli ma vale anche per quelli degli altri. Suvvia, quante volte ci siamo posti questa domanda? Come quale domanda? Questa: quanto dovrebbero stare i ragazzi sui loro telefoni? Ciascuno di noi, nel quotidiano, cerca di rispondere a questa domanda arrangiandosi come può. Qualcuno, illuso, cerca di agire attraverso una semplice moral suasion: regolati tu, ma fai il bravo. Qualcun altro, feroce, cerca di agire attraverso una classica restrizione: non si discute, non lo usi. Qualcun altro, ipocrita, cerca di agire facendo leva sui benemeriti parental control, illudendosi che i figli non sappiano trovare un modo per convincerti ogni giorno a derogare alle tue inflessibili regole. Qualcun altro, invece, ha scelto, paternalisticamente, di agire in modo più diretto, più brutale, e ha compiuto una scelta feroce, dal punto di vista legislativo. Non parliamo in questo caso della Cina (dove il governo ha da poco annunciato di voler lavorare a norme restrittive che richiedano ai produttori di dispositivi, sistemi operativi, app e app store di creare una nuova funzione chiamata “modalità minore”, capace di rendere inutilizzabili gli smartphone dalle 22 alle 6).