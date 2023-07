Bye bye Twitter: ecco X, un'antica ossessione di Elon Musk

Si è fatto molto complesso decifrare Elon Musk. Sarà, come sostengono i suoi fan, che è un genio e come ogni genio ha comportamenti imperscrutabili per noi miseri mortali; sarà, come ha rivelato recentemente il Wall Street Journal, che fa uso di ketamina, tranquillante per cavalli che utilizza come antidepressivo, cosa che potrebbe spiegare alcune sue stranezze. Di sicuro c’è solo una cosa: a Musk piace la lettera X. Non deve stupire, quindi, il fatto che Twitter abbia cambiato logo (e forse nome) optando per una X bianca su sfondo nero, dopo un annuncio arrivato nel fine settimana dal profilo Twitter (o profilo X?) dell’imprenditore stesso.

