La disinformazia anti ucraina su Twitter ha la spunta blu

Bbc verify, il progetto anti disinformazione della Bbc, ha evidenziato quattro casi di fake news promosse da abbonati all'opzione a pagamento Blue di Elon Musk

Molti post su Twitter “fuorvianti e falsi” di disinformazione sulla guerra in Ucraina hanno le spunte blu: Bbc verify, il progetto anti disinformazione della Bbc, ha evidenziato quattro casi di fake news promosse da abbonati a Twitter Blue di Elon Musk. I post, tutti pubblicati da account “verificati” dal social media che pagano per promuovere i loro contenuti ad altri utenti, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e sono stati ampiamente condivisi. L’ultimo contenuto falso, diventato virale la scorsa settimana durante le proteste nelle banlieue francesi, era uno screenshot di quello che sembrava essere un titolo di un sito di notizie, che ritraeva due fucili: “La polizia francese viene colpita da fucili americani che potrebbero provenire dall’Ucraina”.

Il post, condiviso da un account verificato, è stato ricondiviso da molti altri account con le spunte blu. Le verifiche della Bbc hanno ricondotto questi account ai canali pro Cremlino su Telegram, e l’immagine utilizzata nel post appare in un blog militare russo del 2012 su una gara di tiro in un poligono vicino Mosca. Un’altra notizia completamente infondata promossa da numerosi account abbonati a Twitter Blue è quella secondo cui la Russia ha scoperto “fabbriche di bambini” tra i due e i sette anni in Ucraina che vengono “allevati in fabbrica” ​​​​per essere inviati a “bordelli del sesso infantile” o per farsi prelevare i loro organi e venderli in occidente – la propaganda russa spesso promuove affermazioni infondate sul traffico illegale di organi in Ucraina.

Un terzo esempio di disinformazione con le spunte blu, visualizzato oltre un milione di volte, è un post che affermava come l’attacco missilistico russo nel centro di Kramatorsk fosse stato erroneamente lanciato dalle forze ucraine – una notizia lanciata da un account dalle spunte blu che si pone come una “fonte legittima”. Anche i post secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe “cancellato” le elezioni in Ucraina provenivano da profili con le spunte blu, in pochi minuti sono diventati virali, e condivisi centinaia di migliaia di volte.