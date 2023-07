Il social Threads sfida Twitter ma alla larga dalle regolamentazioni europee

Le nuove regole sul digitale introdotte dall’Unione europea privano gli utenti europei dell’accesso a nuovi servizi e tecnologie rivoluzionarie? L’interrogativo sta diventando sempre più d’attualità, dopo che un secondo colosso americano ha deciso di rinviare l’introduzione dei suoi servizi in Europa a causa di regolamentazioni troppo rigide o confuse. Meta Platforms, la casa madre di Facebook, ieri ha lanciato il nuovo social network Threads, che dovrebbe fare concorrenza a Twitter, sfruttando lo scontento di una parte degli utenti per la caotica gestione di Elon Musk. La struttura del social newtwork è la stessa: condivisione di testi brevi, link, foto e video. In poche ore sono stati registrati oltre 30 milioni di utenti. Ma Threads è stato offerto solo negli app store di Stati Uniti e Regno Unito. In Germania, Francia, Italia, Spagna, Irlanda e negli app store degli altri stati membri dell’Ue non è disponibile. Un portavoce dell’Autorità per la protezione dei dati irlandese ha detto all’Irish Independent che “per il momento” il colosso di Mark Zuckerberg non intende lanciare Threads nell’Ue. Altre fonti hanno spiegato che Meta esita a causa delle restrizioni imposte ai “gatekeeper” dal Digital markets act (Dma), uno dei pilastri della nuova regolamentazione dell’Ue sul digitale.

