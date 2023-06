Regolamentare troppo in fretta l'intelligenza artificiale è un rischio per l'Ue

Il Parlamento europeo domani voterà le nuove regole sull'Ia. Ma essere i primi al mondo nel cercare di dare un ordinamento a una tecnologia in pieno sviluppo può essere un errore, per almeno tre ragioni

Il Parlamento europeo domani voterà le nuove regole sull’intelligenza artificiale nell’ennesimo sforzo dell’Ue di regolamentare il settore digitale e cercare di recuperare il terreno dell’innovazione perduta su Stati Uniti e Cina. Sulla carta il cosiddetto “AI Act” (legge sull’intelligenza artificiale, ndr) è pieno di buone intenzioni. L’approccio scelto dall’Ue è basato sul rischio. I sistemi che comportano rischi inaccettabili per la sicurezza delle persone saranno proibiti, come le tecniche manipolative o subliminali, la classificazione sociale o l’influenza sugli elettori in campagne politiche. Anche l’intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, sarà regolamentata: questi sistemi dovranno garantire la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, mitigare diversi rischi e rispettare obblighi aggiuntivi di trasparenza. Ma nella sua corsa alla regolamentazione di una tecnologia rivoluzionaria in pieno sviluppo, l’Ue corre tre rischi.