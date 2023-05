L'Intelligenza artificiale è positiva, ma la transizione sarà dolorosa

Come sempre nella storia dell’umanità, ogni grande rivoluzione tecnologica ha comportato stravolgimenti. E questa relativa al machine learning non fa differenza. Nei prossimi anni la perdita di posti di lavoro che ci aspetta sarà molto particolare, con conseguenze sociali e politiche che rischiano di essere esplosive. Occorre pianificare

Il machine learning (Ml), o apprendimento automatico nell’italico idioma di ritorno, sta avendo un enorme impatto positivo in molti ambiti della nostra vita, e gli esperti concordano sul fatto che continuerà a farlo nel prossimo futuro. In medicina, il Ml rivoluzionerà la diagnosi e il trattamento di molte malattie, dal cancro alle cardiopatie, grazie a un più efficiente uso dei dati genetici e clinici dei pazienti. La lettura e l’interpretazione di un’ecografia o di una tomografia diventerrano più affidabili e rapide, grazie alla visione artificiale in ausilio ai medici. In ambito finanziario, la lotta alle frodi telematiche e alle transazioni sospette diverrà sempre più precisa.