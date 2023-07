Non sparate sul tassista

Ma quanto è maleducata Selvaggia Lucarelli, quanto fastidiosa la sua prepotente squinziaggine. Ora questa cronista tutta glamour e distintivo fa girare un clip vanitoso in cui intimidisce un tassinaro pugliese che accampa il malfunzionamento del pos e chiede il pagamento in contanti, lei gli fa la lezioncina legale, “è obbligatorio!”, mette in dubbio sgarbata la sua parola timida e educata di uomo e lavoratore di mezza età, “non va, non funziona”, aggiunge che sono sul Lungomare di Bari, il pos deve funzionare, e si pone nel ruolo della cittadina, del cliente, del consumatore che protesta in modo sgraziato. Il pos naturalmente dovrebbe funzionare, ovvio, il tassinaro è sempre in torto quando lo mostra come una macchinetta arrugginita e scarica di linea, ma la buona creanza nel richiederlo, se non il decentissimo compromesso di cacciare dieci euro in contanti dopo un rilievo compito e formale, non dovrebbe latitare.

