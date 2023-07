Mancano i tassì? Per FdI in versione Jonny Stecchino “è colpa del traffico”. Meno male che c'è Salvini

Mappa Gualtieri e mappa Salvini, mappa il presidente lombardo Attilio Fontana, mappa il ministro Adolfo Urso e mappa pure il ministero del turismo. Dalle licenze dei balneari a quelle dei tassisti, al governo comunale, regionale e nazionale è tutto un mappare, censire, calcolare, contare, schedare, stimare e rilevare. Il sindaco di Roma deve redistribuire centocinquanta licenze di tassisti deceduti. E che fa? “uno studio”. Il ministero dei trasporti dice di essere determinato a risolvere la penuria di tassì a Roma e Milano. E che dice? “è stato deciso un approfondimento”. Ora noi abbiamo un grande e referente rispetto per la meditazione, ma una qualche impazienza davanti a questi fondisti del calcolo e della valutazione ogni tanto ci coglie, specie mentre stiamo sudati in fila alla conquista di un tassì che a Termini dà luogo a sbracciamenti selvaggi, soprusi, abbiette suppliche ed eroismi da medaglia al valore. Intendiamoci, da lettori di fantascienza siamo affascinati dal tempo che si dilata e dilata senza mai venire al dunque, ma preferiremmo non vivere in un romanzo di Lovecraft, quindi: se i nostri governanti “mappassero” un po’ più rapidamente gliene saremmo grati.

