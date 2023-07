Il segreto del boom di nascite a Ragusa, fra immigrazione e “famiglia tradizionale”

Sono solo le quattro del pomeriggio quando Salvatore D’Amanti, ginecologo e responsabile del Consultorio familiare 1 di Ragusa, raccoglie le cartelle cliniche sparse sulla sua scrivania. “Straniera”, “straniera”, “italiana”. A diciotto smetterà di contare. È il numero delle donne transitate quel giorno, un giovedì qualunque, dal centro che si affaccia su piazza Libertà: “Devo vederne ancora un paio”. I consultori rappresentano una fitta rete di sostegno che, nell’ultimo anno, ha garantito assistenza a circa 1.400 partorienti. Sono sedici in tutto il territorio provinciale (per una dozzina di comuni). Da qui passano soprattutto straniere: il conteggio di D’Amanti termina 10 a 8 per il resto del mondo. “Se la gravidanza è fisiologica, dopo un’attenta valutazione del rischio, restano in osservazione da noi fino alla trentasettesima settimana. Si tratta per lo più di donne fragili e senza punti di riferimento. Al mio consultorio, ad esempio, si è rivolta una folta comunità di nigeriane. Merito del passaparola”. Le straniere sono quelle che fanno più figli, come si evince dall’ultimo rapporto Istat sul tasso di fecondità. In media, un figlio in più delle italiane. Ma c’è un dato, nel complesso, a generare interesse e un pizzico di clamore. Fotografa la provincia iblea, che di certo non eccelle nei servizi per l’infanzia, come la più feconda a livello nazionale dietro Bolzano. Con un incremento notevole negli anni del Covid: le donne residenti a Ragusa, nel 2021, hanno partorito in media 1,45 figli (+0,08 rispetto al 2019). Nel 2022, il dato è in leggerissima flessione (1,43). Ma nulla a che vedere con quello nazionale (1,24), che il ministro Lollobrigida vorrebbe raddrizzare tutelando “l’etnia italiana”. Se prendesse come modello di riferimento ciò che accade nella provincia più a sud, dovrebbe ricredersi.

