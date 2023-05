Fare un figlio e pagare un affitto a Milano? Si può fare. Parla l'assessore Maran

“Ci sono due aspetti innovativi, ed è una sfida giusta che una città come Milano ha il coraggio di fare: favorire la genitorialità, in una situazione drammatica della natalità che tutti conosciamo, non solo in Italia, e attuare un intervento concreto che aiuti a mitigare il problema del caro affitti in una città in cui la tensione abitativa è molto alta”. Non è un politico da proclami, Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del comune di Milano, preferisce la concretezza e sa che le due questioni si tengono: “Ritengo sia un segnale dato nella direzione giusta. E’ vero che esiste un certo ‘racconto’ negativo della vita che è diventata impossibile nelle città, soprattutto per i giovani e ancor più per le coppie che decidono di avere figli. I problemi ovviamente ci sono, ma un contributo di questo tipo, che va ad aiutare proprio i nuovi genitori, ha un significato preciso”.

