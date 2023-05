Costruire campus universitari fuori dalle città contro il “caro affitti”

Il problema della locazione per gli studenti non è una sorpresa dati i luoghi nei quali le università sono collocate, la ristretta offerta immobiliare e la complicata connettività urbana. L'Italia attende da più di mezzo secolo la costruzione di edifici universitari in aree meno congestionate

L’Italia è un paese diviso lungo molte dimensioni e questo fatto inquina la vita politica rendendo spesso impossibile adottare cambiamenti ragionevoli. Le feroci polemiche su quel che si è deciso chiamare “caro affitto universitari” ne sono un perfetto esempio. Oltre all’antico dualismo Nord-Sud ve ne sono altri due di rilevanti: la distanza sociale fra laureati (uno su cinque) e il resto della popolazione, e il concentrarsi delle dinamiche di sviluppo in poche aree metropolitane collocate in un raggio di circa 100 km attorno al fiume Po. Queste aree metropolitane sono anche quelle con maggior flusso turistico e dove le scelte edilizie e di trasporto, sia locali che nazionali, hanno ristretto la crescita dell’offerta immobiliare e complicato la connettività intra-urbana. E infine, arrivando al tema in questione: la maggioranza delle università di qualità superiore alla media nazionale si concentra esattamente in queste stesse aree metropolitane.