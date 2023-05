Quello degli affitti non è un problema solo degli studenti: "Serve un piano casa"

Protestano contro gli affitti troppo alti ma forse non si rendono conto di essere una causa del problema. Mettiamo da parte le singole storie degli studenti che in questi giorni dormono in tenda fuori dai rettorati e guardiamo ai numeri: i dati più aggiornati dicono che i fuorisede sono 591 mila, gli alloggi pubblici a loro dedicati 40 mila. Se i progetti del Pnrr andassero spediti a buon fine, nel 2026 i posti letto degli studentati sarebbero 100 mila. Con il risultato che ancora 491 mila persone continuerebbero a cercare una casa sul libero mercato, alimentando una domanda in crescita nei centri urbani che si scontra con un’offerta insufficiente. “Certo, gli studenti sono un pezzo di un problema ben più ampio”, ragiona con il Foglio Raffaele Lungarella, economista esperto di politiche pubbliche e abitative: “La domanda preme contro un’offerta bloccata, un po’ perché per non consumare suolo non si costruisce più, un po’ perché una parte del patrimonio è stata dedicata ad altri usi, per esempio al turismo e agli affitti brevi”. I prezzi alti dipendono da questo e riguardano tutti, lavoratori fuorisede e famiglie. Non è un caso che nelle città universitarie più ambite gli affitti siono cresciuti nell’ultimo anno: quasi il venti per cento a Padova, poco meno a Bologna e Milano secondo un recente report di Scenari Immobiliari e Camplus.

