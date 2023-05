Tende e Superbonus. L'ipocrisia di Conte e Schlein sul caro affitti

M5s e Pd sostengono la protesta degli studenti contro il governo per gli affitti troppo elevati, ma quando i "progressisti" erano al governo anziché fare le case popolari per i poveri hanno speso 100 miliardi per rifare le case ai ricchi. Così hanno ipotecato il futuro dei giovani

Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono recati alla “tendopoli” dell’Università la Sapienza di Roma per manifestare solidarietà agli studenti accampati che protestano contro il caro affitti. L’ex premier, con al seguito una delegazione del M5s, ha ottenuto tutto sommato una buona accoglienza e ha attaccato il governo Meloni che ai giovani garantisce solo “paghe da fame e nuova precarietà” anziché “il diritto all’abitare come primo passo per una piena autonomia”. Anche la segretaria del Pd ha parlato di “diritto all’abitare” e ha contestato le politiche del governo invocando politiche che aumentino la disponibilità degli alloggi, ma ha ricevuto delle contestazioni. Entrambi i leader dell’opposizione hanno dimostrato un grande coraggio politico, perché la loro passerella in favore di telecamera era una scommessa sul fatto che nessuno ricordasse le politiche edilizie attuate dai loro governi.