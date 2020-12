La patrimoniale inversa

In queste ultime settimane si è parlato molto di tassare i ricchi. Ci sono state diverse proposte, almeno due (quella Fratoianni-Orfini e quella Bersani), di introduzione di una patrimoniale per colpire le grandi ricchezze e redistribuire le risorse a favore delle persone relativamente più povere. Alla base di queste proposte c’è la richiesta di una maggiore progressività della tassazione. Ciò che troppo spesso si trascura è che la progressività di un sistema fiscale non dipende solo dalle entrate, ma allo stesso modo dalla spesa pubblica. Ovvero sia da come raccoglie le risorse sia da come le redistribuisce. A sinistra, da dove arrivano le idee di nuove patrimoniali, si riflette molto sul primo pilastro (quello delle tasse) e poco o comunque non altrettanto sul secondo (quello della spesa).

