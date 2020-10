Il "Piano cashless" di Conte oltre la televendita

"E poi ci sarà il superbonus! Attenzione… se uno spende tanto, i primi 100 mila sms avranno 1.500 euro. In più ci sono i 50 milioni della lotteria!”. Il video del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, al Festival dell’economia di Trento, spiega il “cashback” come in una televendita si è diffuso rapidamente sui social, facendo sorridere tanti e indignare altrettanti. Ma sul “Piano cashless” il governo punta molto, sia in termini di capitale politico che finanziario. Perché è in linea con la politica dei bonus, da sempre preferita per conquistare consensi, ma è anche ritenuta una riforma strutturale in linea con le raccomandazioni dell’Unione europea. L’obiettivo è accelerare una transizione che è già in atto, quella verso i pagamenti digitali, per colmare il gap con i paesi del nord Europa e allinearsi alla media europea in termini di transazioni pro capite.

