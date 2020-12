Sulla patrimoniale la sinistra marcia divisa per sbagliare unita

La sinistra è divisa sulla patrimoniale. Non solo nel senso che una parte la vuole, quella più radicale rappresentata da Leu e da un pezzo del Pd (anch’esso diviso), e un’altra parte non la vuole, quella governativa rappresentata dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio (è un progressista ora, no?). Ma anche nel senso che la parte che la vuole è a sua volta divisa su che tipo di ulteriore patrimoniale introdurre. Da un lato c’è infatti l’emendamento elaborato da Leu tendenza Sinistra italiana, presentato da Nicola Fratoianni e sottoscritto da diversi deputati del Pd come Matteo Orfini. Dall’altro c’è invece l’emendamento elaborato da Leu tendenza Articolo Uno, presentato dal capogruppo Federico Fornaro e sottoscritto da Pier Luigi Bersani e altri. La prima è una tassa progressiva, mentre la seconda è una flat tax.

